Дмитрия Месхиева исключили из Союза кинематографистов России
15 Декабря 2017 - 11:40Главная → Хроника дня
Об этом лично заявил Никита Михалков
Известный кинорежиссёр Никита Михалков, который 11 декабря был переизбран председателем Союза кинематографистов России, 15 декабря в утреннем эфире «Первого канала» сообщил, что из возглавляемой им организации исключен другой известный кинорежиссёр Дмитрий Месхиев, который в настоящее время возглавляет Театрально-концертную дирекцию Псковской области.
Как сообщает Псковской агентство информации, нынешний председатель петербургского объединения кинематографистов Сергей Снежкин на X съезде всероссийского Союза кинематографистов выступил с инициативой исключения Месхиева, аргументируя это тем, что петербургская организация под руководством Месхиева была доведена до банкротства.
Как сообщал ТАСС, Снежкин тогда отметил, что из-за действий прежнего руководства Союз «чуть не потерял питерскую организацию», а также сказал: «Предлагаю рассмотреть вопрос об удалении Месхиева из Союза кинематографистов прямо здесь, на съезде». Делегаты поддержали его аплодисментами.
Сам Дмитрий Месхиев в ответ на звонок ПАИ сказал: «Ну, исключён и исключён. Не буду я никаких комментариев давать в полдевятого утра - вы чего! Всё, давайте позже...».
Как сообщает Псковской агентство информации, нынешний председатель петербургского объединения кинематографистов Сергей Снежкин на X съезде всероссийского Союза кинематографистов выступил с инициативой исключения Месхиева, аргументируя это тем, что петербургская организация под руководством Месхиева была доведена до банкротства.
Как сообщал ТАСС, Снежкин тогда отметил, что из-за действий прежнего руководства Союз «чуть не потерял питерскую организацию», а также сказал: «Предлагаю рассмотреть вопрос об удалении Месхиева из Союза кинематографистов прямо здесь, на съезде». Делегаты поддержали его аплодисментами.
Сам Дмитрий Месхиев в ответ на звонок ПАИ сказал: «Ну, исключён и исключён. Не буду я никаких комментариев давать в полдевятого утра - вы чего! Всё, давайте позже...».
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