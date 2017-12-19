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Галина Драчева: Идеи витают в воздухе

14 Декабря 2017 - 10:01
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Сувениры из фаянса выполненные в технике глазурная роспись можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель»

Каждой псковской хозяйке знаком набор для холодца, но его автор Галина Драчева создает еще и таинственных сфинксов, мифических птиц и живописные полотна.


Галина Драчева рисовала и лепила с самого детства, сколько себя помнит. Она выходила на дорогу, садилась возле большой кучи земли и самозабвенно лепила чашки, горшочки, тарелочки, забывая про все на свете. Дважды так увлеклась, что попала под копыта коня. В первый раз мама успела подхватить, во второй – досталось и ей, и младшему братишке. Но плакала не от боли, а оттого, что конь раздавил любовно сделанные чашечки.


- Мама обратила внимание на мои способности и отправила учиться, - рассказывает художница. - После окончания в 75 году Абрамцевского художественно-промышленного училища живу и работаю в Пскове.


В 1990 году с группой художников Галина Драчева организовала на заводе «ТИКОНТ» Цех фаянса.

А с 2005 года цех преобразовали в мастерские авторской керамики.


- Более сорока лет я работаю с керамикой, - рассказывает Галина Драчева. - А также представляю на персональных выставках живопись и акварель. Идеи витают в воздухе, берешь и делаешь! У меня много планов! Любимая вечная Пушкинская тема, неразрывно присутствует в моих работах.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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