Елизавета Никитина: Все началось с кота Саймона
Шитьем Елизавета увлеклась четыре года назад, когда познакомилась с будущим мужем.
- Он очень любит изделия ручной работы, - рассказывает мастер. - На небольшую годовщину я решила подарить ему игрушку «Кота Саймона» на стекло автомобиля. Купить негде, заказывать – долго и дорого, в итоге сшила сама. Затем игрушкой заинтересовались коллеги мужа и заказали котика, а потом и другие игрушки.
Свои работы Елизавета шьет, как вручную, так и на машинке.
- Для меня это два разных процесса, которые гармонично сочетаются в моей работе. Игрушки и куклы, сшитые вручную, становятся для меня родными детками, с которыми потом не хочется расставаться. А швейная машинка позволяет создавать большие, полезные, интересные изделия для дома и детей, такие как лоскутные одеялки, подушки, вигвамы и детские бортики.
Ее изделия в основном предназначены для детей. Она создает декор детской комнаты в новом европейском стиле, с милыми аппликациями, модными элементами, оригинальными декоративными подушками.
- Мои изделия - для комфорта и красоты. Подушки и бортики для безопасности, куколки и игрушки для стиля, а кресло – груша и детские вигвамы для удобства.
Елизавета надеется наладить работу студии и довести ее до автоматизма, чтобы ее идеи в жизнь могли воплотить и другие люди. А заветная мечта - родить своих малышей и нашить море красоты для них!
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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