Наталья Лукашевич: Каждое мое средство – это забота о здоровье и красоте
Наталья занимается изготовлением косметики уже более пяти лет.
- Однажды пришла к выводу, что лучше пользоваться натуральной качественной косметикой, которая действительно работает, - говорит мастер. – Да и заниматься надо тем, что нравится, к чему лежит душа. Можно перепробовать многое и остановиться на том, в чем ваше творчество уникально
«100% натурально!» - это линейка косметики ручной работы, изготавливаемая только из качественных и натуральных ингредиентов, позволяющая поддерживать естественную красоту, молодость и здоровье кожи, волос и ногтей. При этом цена, утверждает автор, остается вполне доступной.
- Изготовление косметики - процесс волшебный и завораживающий, - утверждает Наталья. - Мне нравится придумывать что-то новенькое. Сейчас в планах еще много новинок. Каждое мною сделанное средство несет заботу о здоровье и красоте. Очень нравится получать отзывы от клиентов, как помогли те или иные средства, впрочем, именно это и вдохновляет развиваться и расти дальше.
А дальше – у Натальи громадьё планов.
- Хотя это скорее мечты, - делится мастер. – А я к своей мечте иду медленно, но верно!
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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