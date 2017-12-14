Наталья Лукашевич: Каждое мое средство – это забота о здоровье и красоте

Косметику ручной работы можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель»

Наталья занимается изготовлением косметики уже более пяти лет.



- Однажды пришла к выводу, что лучше пользоваться натуральной качественной косметикой, которая действительно работает, - говорит мастер. – Да и заниматься надо тем, что нравится, к чему лежит душа. Можно перепробовать многое и остановиться на том, в чем ваше творчество уникально



«100% натурально!» - это линейка косметики ручной работы, изготавливаемая только из качественных и натуральных ингредиентов, позволяющая поддерживать естественную красоту, молодость и здоровье кожи, волос и ногтей. При этом цена, утверждает автор, остается вполне доступной.





- Изготовление косметики - процесс волшебный и завораживающий, - утверждает Наталья. - Мне нравится придумывать что-то новенькое. Сейчас в планах еще много новинок. Каждое мною сделанное средство несет заботу о здоровье и красоте. Очень нравится получать отзывы от клиентов, как помогли те или иные средства, впрочем, именно это и вдохновляет развиваться и расти дальше.



А дальше – у Натальи громадьё планов.

- Хотя это скорее мечты, - делится мастер. – А я к своей мечте иду медленно, но верно!

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.