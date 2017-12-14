Интеграционнные мастерские: Скворечники, кормушки для птиц, деревянные игрушки будут продаваться на ярмарке «ART-ель»

Натуральное сырье, природные красители и льняное масло используют инвалиды для создания своих эко-изделий

В новогодней ярмарке подарков примут участие Интеграционные мастерские.



- Наши мастерские дают возможность людям с ограниченными возможностями реализовать свои творческие способности и наклонности через продукцию, созданную своими руками, в которую они вкладывают частичку себя, - рассказали «Псковской правде» в мастерских. – На нашем производстве ребята создают мебель для сада и огорода, скворечники и кормушки для птиц, деревянные игрушки - паззлы, аксессуары для бань, предметы интерьера и обихода, сумки из текстиля, прихватки, подарочные пакеты из крафт-бумаги, блокноты, открытки, декоративные свечи и многое другое.



С каждым годом продукция Интеграционных мастерских становится все популярнее. Мастера стараются угодить потенциальным покупателям, расширяют ассортимент, чтобы каждый смог найти изделие себе по душе.



«Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» открылись в Пскове в 1999 году. Это был уникальный для России инновационный немецко-российский проект, основанный на современном европейском опыте. Он позволил инвалидам со множественными нарушениями включиться в производство и тем самым быть полезными для общества, чувствовать свою значимость.



Вся изготовленная продукция мастерских является экологически чистой, так как для ее с создания используются натуральное сырье, природные красители и льняное масло.

Продукция мастерских пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом.



- В наши планы входит максимальное привлечение заказчиков к выпускаемой продукции, что повлияет на понимание людьми с ограниченными возможностями своей ценности, - отметила в Интеграционных мастерских.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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