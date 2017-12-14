16 декабря псковичи отправятся на поиски квартиры своей мечты

Благодаря Туру по новостройкам они посетят четыре жилых комплекса

Псковская «Комсомолка» приглашает 16 декабря в Тур по новостройкам, первый этой зимой.



Вместе с представителями компании-застройщика псковичи побывают в четырёх жилых комплексах, которые находятся в разных частях Пскова.



Дальнее Завеличье представлено кварталом «Европа», где путешественникам представят квартиры в доме № 3 на улице Венской. В самом большом спальном районе города – Завеличье – участникам Тура покажут дом № 7 в Крестках, которых относится к жилому комплексу «Образцовый квартал», и район «Новое Завеличье», где горожане побывают в доме 1Б на улице Балтийской.



На Запсковье участников Тура повезут в жилой комплекс «Пятый элемент», чтобы показать квартиры на улице Труда, 60.



Важно

Для записи в Тур нужно позвонить по телефону (8112) 702-042. Отъезжаем 16 декабря в 11:00 от «Дома печати» (г. Псков, улица Пароменская, дом 21/33).