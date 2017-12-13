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Долги по зарплатам обсудят сегодня в пресс-центре «Псковской правды»

13 Декабря 2017 - 09:23
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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Человек, которому работодатель задолжал зарплату, может обратиться в суд с соответствующим заявлением о взыскании заработной платы с предприятия-должника. Судебные решения, вступившие в законную силу, предъявляются в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Взыскание заработной платы происходит в порядке, предусмотренном законом об исполнительном производстве. Сначала должнику предоставляется добровольный срок для исполнения решения суда в течение пяти дней. Если предприятие в этот период не выплачивает долг, судебный пристав применяет меры принудительного исполнения.

Какие меры применяют к должникам-организациям судебные приставы? Каких результатов по взысканию данного вида долгов они достигли в 2017 году? Кто самый крупный должник в области по сумме взыскания, а у кого наибольшее количество исполнительных производств?

Узнаем 13 декабря в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды».
 

Спикеры:

- Заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Микитяк Оксана Ришардовна;

- Начальник Межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Соловьёва Анна Ивановна.
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