Валентина Гребёнкина: Работа с бисером – процесс увлекательный

Мастер рассказала о широких возможностях материала

Авторскую куклу, изделия из бисера, авторские изделия из кожи с натуральными камнями – все это готовит к ярмарке «ART-ель» мастер Валентина Гребёнкина.



- Творчеством я начала заниматься с детства. Сначала освоила вязание крючком и на спицах. После рождения детей стала осваивать другие виды творчества: вышивка на машинке, лозоплетение, бисероплетение, украшения из кожи, кукла из папье-маше, - перечисляет она.



Валентине Гребёнкиной очень нравится заниматься бисером, так как материал дает много возможностей.



- Бисером можно вышивать, методом низания делать очень красивые украшения, - отмечает мастер. - Этот процесс очень творческий и увлекательный. И если люди, которые покупают мои изделия довольны, то довольна и я.



Начинающим любителям Валентина Гребёнкина советует: занимайтесь любым творчеством, это приятно и полезно.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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