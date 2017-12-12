Анна Лухтан: Стекло для меня – отдельный мир

Мастер расписывает стеклянные вещицы акриловыми красками и декорирует их в технике декупаж

- Люблю учиться, обмениваться опытом. По натуре я путешественник, ищущая натура. Как-то раз рассматривала стекло, увлеклась, попробовала на нем что-то сделать, - рассказывает Анна Лухтан о начале творческого пути. – Интересно, что объемного видения у меня у самой нет, а стекло – многогранно, позволяет увидеть вещи с разных сторон. Также привлекает игра красок, соотношения плотности и прозрачности.



Стекло для нее – отдельный мир. Посетители новогодней ярмарки «ART-ель» смогут познакомиться со стеклянными изделиями, которые Анна расписывает акриловыми красками и декорирует при помощи декупажных карт.



Анна Лухтан уверена, что ее работы приносят радость людям и оживляют их души.



- Стараюсь чтобы форма и содержание имели логическое смысловое и цветовое завершение, - говорит мастероб особенностях своих работ.



Отец Анны был ювелиром. Собственное творчество для нее является возможностью сохранить память об отце.



В дальнейшем Анна Лухтан намерена развивать преподавательское направление своей деятельности.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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