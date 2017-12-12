Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»

Впереди третий, самый сложный этап фотоконкурса

Стали известны результаты второго этапа голосования в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия». По итогам месячного интернет-голосования в тройку финалистов попали:

1) МБОУ Гимназия им. Ковалевской. 1Б, Великие Луки;

2) МБОУ СОШ №2, 1В, Псков;

3) МОУ Гимназия, Дновский район.

Обращаясь к остальным участникам фотоконкурса, хотим сказать: если вы не попали в число лидеров – не огорчайтесь! Каждый класс, без исключения, заслуживает слов благодарности. Ваша сплоченность и стремление к победе заслуживает отдельной похвалы.

Напомним, конкурс стартовал в октябре на сайте «Псковской правды». Участниками стали все первые классы региона, чьи фотографии опубликованы в фотоальманахе «Я — первоклассник». Сначала читатели выбрали по одному первому классу от каждого муниципалитета. 12 декабря определилась тройка финалистов.

Что дальше?





Начиная с этой недели в газете «Псковская правда – Вече» будут опубликованы пять купонов. Тем, кто поддерживает финалистов из трех районов, нужно вырезать купон из газеты и опустить в ящик для голосования. Три ящика установлены в трёх классах, вышедших в финал.

Первый купон будет опубликован в номере от 13 декабря. На странице №25.



Внимание!

Принимаются только оригиналы купонов, вырезанные из газеты. Ксерокопии не принимаются. Последний, пятый, купон будет опубликован 10 января. Чем больше купонов вы опустите в ящик, тем выше шансы на победу. Остались вопросы? Звоните в редакцию: 8 (8112) 57-31-23.

