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Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»

12 Декабря 2017 - 13:30
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Впереди третий, самый сложный этап фотоконкурса
Стали известны результаты второго этапа голосования в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия». По итогам месячного интернет-голосования в тройку финалистов попали:
 
1) МБОУ Гимназия им. Ковалевской. 1Б, Великие Луки;
2) МБОУ СОШ №2, 1В, Псков;
3) МОУ Гимназия, Дновский район.
 
Обращаясь к остальным участникам фотоконкурса, хотим сказать: если вы не попали в число лидеров – не огорчайтесь! Каждый класс, без исключения, заслуживает слов благодарности. Ваша сплоченность и стремление к победе заслуживает отдельной похвалы.
 
Напомним, конкурс стартовал в октябре на сайте «Псковской правды». Участниками стали все первые классы региона, чьи фотографии опубликованы в фотоальманахе «Я — первоклассник». Сначала читатели выбрали по одному первому классу от каждого муниципалитета. 12 декабря определилась тройка финалистов.
 

Что дальше?

Начиная с этой недели в газете «Псковская правда – Вече» будут опубликованы пять купонов. Тем, кто поддерживает финалистов из трех районов, нужно вырезать купон из газеты и опустить в ящик для голосования. Три ящика установлены в трёх классах, вышедших в финал.

Первый купон будет опубликован в номере от 13 декабря. На странице №25.
 

Внимание!

Принимаются только оригиналы купонов, вырезанные из газеты. Ксерокопии не принимаются. Последний, пятый, купон будет опубликован 10 января. Чем больше купонов вы опустите в ящик, тем выше шансы на победу. Остались вопросы? Звоните в редакцию: 8 (8112) 57-31-23.
 
Комментарии: 5
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Комментарии

Анна
12 Декабря 2017 - 14:24
Уважаемые работники газеты. Благими намерениями, как говорится.... Не первый год проводится конкурс на самый дружный класс Вашей газете. Со стороны это смотрится интересно - школам рассылаются газетки с первоклассниками, призы победителю. Это пока не коснешься конкурса. А на самом деле - этим мероприятием Вы только вносите ватханалию в городах, да-да, именно в масштабах. Сперва родители выступающих классов начинают конфликтовать с параллельными классами за лидерство внутри школы, затем среди школ начинается вражда (уже молчу про родителей, готовых в сетях тонны негодования, недоверия и обвинений в подтасовках выливать на аппонентов), затем по всей области районы сыпят обвинениями в адресс друг друга. Неужели нельзя просто одарить от лица редакции, например, какими картами или иными учебными пособиями каждый 1 класс, а не устраивать в предверии Нового года "феодальные войны"?

Поставили на весы сельские школы и Псков-Луки? Сравнили возможности в голосовании - когда городские родители могут сидет часами в сети интернет, а сельским не то что до интернета, а такового может и не быть. В небольших городах учителям выхедших на областное голосование даже умудряются высказывать свое "фи" представители непрошедших классов прямо на улицах города. Ужас! То ли народ в области совсем не культурный и мерзкий, либо Ваш конкурс полное, простите, г...
Анонимный
12 Декабря 2017 - 14:37
Если бы вы прошли в финал, так бы не писали.
Анонимный
12 Декабря 2017 - 14:37
Если бы вы прошли в финал,так бы не написали
Сергей
12 Декабря 2017 - 14:46
Бред какой то,никакой вражды между школами нет.А если в небольшом населенном пункте люди так реагируют,точто можно сказать
.....жаль
Анонимный
12 Декабря 2017 - 14:49
Редакцию ругать не за что.Это наш русский народ из всего сам г.... делает.
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