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Псковская область получит 133 миллиона рублей на лекарства

12 Декабря 2017 - 10:58
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Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении в этом году объема субвенций из федерального бюджета регионам на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковская область получит на эти цели более 133 млн рублей. Средства пойдут на приобретение льготных лекарств для онкобольных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. В Государственном комитете по здравоохранению и фармации Псковской области уточнили, что на сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 15 тыс человек, имеющих право на получение такой социальной льготы.

В целом объем субвенций из федерального бюджета в этом году увеличен на 445 млн рублей в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и составил более 34 млрд рублей.
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