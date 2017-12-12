Псковская область получит 133 миллиона рублей на лекарства

Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении в этом году объема субвенций из федерального бюджета регионам на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



Псковская область получит на эти цели более 133 млн рублей. Средства пойдут на приобретение льготных лекарств для онкобольных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. В Государственном комитете по здравоохранению и фармации Псковской области уточнили, что на сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 15 тыс человек, имеющих право на получение такой социальной льготы.



В целом объем субвенций из федерального бюджета в этом году увеличен на 445 млн рублей в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и составил более 34 млрд рублей.