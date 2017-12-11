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Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на 4 процента
11 Декабря 2017 - 14:47Главная → Хроника дня
С 1 января 2018 года оплата труда бюджетников увеличится на 4%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, зарплату поднимут работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Другим документом кабмин повысил на 4% должностные оклады работников федеральных госорганов, работающие на должностях, не относящихся к категории федеральной государственной гражданской службы.
Цифра 4% превышает размер инфляции, который может быть достигнут по итогам 2017 года. Ранее в интервью российским телеканалам 30 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что по итогам года размер инфляции составит менее 3%.
Согласно распоряжению, зарплату поднимут работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Другим документом кабмин повысил на 4% должностные оклады работников федеральных госорганов, работающие на должностях, не относящихся к категории федеральной государственной гражданской службы.
Цифра 4% превышает размер инфляции, который может быть достигнут по итогам 2017 года. Ранее в интервью российским телеканалам 30 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что по итогам года размер инфляции составит менее 3%.
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