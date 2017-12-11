|Псков
|-2 .. -4 °C
|Великие Луки
|+3 .. +5 °C
Олеся Бабурина: Сказки вдохновляют меня на новые работы
Пять лет назад Олеся Бабурина работала бухгалтером, помогала людям вести бизнес.
Олеся Бабурина.
- Только моя работа это - компьютер, цифры и отчетность, а мне очень хотелось сделать что-то «живое и настоящее» своими руками, - рассказывает она.
Тогда она впервые сшила маленькую куколку, от чего испытала огромную радость.
- Я поняла, что сделала нечто важное, - говорит мастер. - Моим родным и близким куколка очень понравилась, а доченька вообще была на седьмом небе от счастья, и сразу попросила подарить малютку ей! Потом появился кролик - очень смешной, любимый и долгожданный - как ребенок. Еще большее удовольствие я получила, начав дарить свои творения родным и близким. Когда даришь кому-то работу, сделанную своими руками - то словно даришь этому человеку частичку себя, ты как бы продолжаешься... и это прекрасно!
Позднее появились коты, зайцы и другие забавные персонажи. Олеся говорит, что вдохновляют ее сказки, которые она очень любит.
- Сказка для меня - это волшебство, чудо. Ведь в сказке добро всегда побеждает зло. В сказке можно почувствовать себя прекрасной принцессой или отважным рыцарем. В сказках сбываются все мечты и фантазии и все живут долго и счастливо.
Олеся по-прежнему работает бухгалтером, а творчеством занимается в свободное время. Она верит, что в скором времени именно творчество станет делом всей ее жизни.
- Мне очень приятно получать добрые и теплые отзывы о моих работах. Я счастлива, что мальчик Саша теперь не боится засыпать и видит свои сладкие сны с моим зайкой-сплюшкой. Девочка Аня делиться своими секретами с куклой-подружкой, а спальню сестренок-двойняшек украшают нежные ангелочки и птички.
Эти и другие игрушки смогут приобрести и гости ярмарки «ART-ель». Их будут ждать куклы и коты, кролики и собачки от Олеси Бабуриной.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на 4 процента14:47
- Олеся Бабурина: Сказки вдохновляют меня на новые работы12:12
- Михаил Ведерников и Эдуард Пичугин открыли в Пскове Ленфильм-клуб10.12, 21:14
- Пропавшую в Псковском районе Татьяну Березовскую до сих пор не нашли (ФОТО)10.12, 10:49
- Покупка проездных билетов в Пскове пользуется популярностью10.12, 10:31
- Подрядчика на кампус ПсковГУ еще не выбрали10.12, 10:08
- Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в Пскове09.12, 12:20
- Михаил Ведерников поздравил жителей области с Днем Героев Отечества09.12, 12:16
- Великолучанина без передних зубов разыскивает полиция09.12, 12:02
- График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в праздники09.12, 11:58
- Ежегодно в период ледостава в регионе гибнет 5-7 человек09.12, 11:38
- Снег с дождем обещают сегодня по области09.12, 10:55
- Эдуард Пичигин: Главная цель «Ленфильм-клуба» – выстроить диалог с молодёжью08.12, 15:44
- Яна Глинникова, Елена Растопчина: Между нами нет конкуренции08.12, 09:37
- Судьба народных героев в Пскове зависит от SMS07.12, 16:55
- Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед07.12, 15:39
- Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными07.12, 14:56
- Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников07.12, 14:05
- Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области07.12, 13:50
- Тамара Васильева: Ваша идея – мое воплощение07.12, 11:08
Лидеры обсуждений
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Бизнес ради будущего
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Реанимация Рериха (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
- Модная революция. Перезагрузка: Лучшая в мире бабушка