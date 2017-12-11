Олеся Бабурина: Сказки вдохновляют меня на новые работы

Котов, кроликов и собачек найдут гости ярмарки «ART-ель»

Пять лет назад Олеся Бабурина работала бухгалтером, помогала людям вести бизнес.





Олеся Бабурина.

- Только моя работа это - компьютер, цифры и отчетность, а мне очень хотелось сделать что-то «живое и настоящее» своими руками, - рассказывает она.



Тогда она впервые сшила маленькую куколку, от чего испытала огромную радость.

- Я поняла, что сделала нечто важное, - говорит мастер. - Моим родным и близким куколка очень понравилась, а доченька вообще была на седьмом небе от счастья, и сразу попросила подарить малютку ей! Потом появился кролик - очень смешной, любимый и долгожданный - как ребенок. Еще большее удовольствие я получила, начав дарить свои творения родным и близким. Когда даришь кому-то работу, сделанную своими руками - то словно даришь этому человеку частичку себя, ты как бы продолжаешься... и это прекрасно!



Позднее появились коты, зайцы и другие забавные персонажи. Олеся говорит, что вдохновляют ее сказки, которые она очень любит.



- Сказка для меня - это волшебство, чудо. Ведь в сказке добро всегда побеждает зло. В сказке можно почувствовать себя прекрасной принцессой или отважным рыцарем. В сказках сбываются все мечты и фантазии и все живут долго и счастливо.



Олеся по-прежнему работает бухгалтером, а творчеством занимается в свободное время. Она верит, что в скором времени именно творчество станет делом всей ее жизни.



- Мне очень приятно получать добрые и теплые отзывы о моих работах. Я счастлива, что мальчик Саша теперь не боится засыпать и видит свои сладкие сны с моим зайкой-сплюшкой. Девочка Аня делиться своими секретами с куклой-подружкой, а спальню сестренок-двойняшек украшают нежные ангелочки и птички.

Эти и другие игрушки смогут приобрести и гости ярмарки «ART-ель». Их будут ждать куклы и коты, кролики и собачки от Олеси Бабуриной.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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