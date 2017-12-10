Пропавшую в Псковском районе Татьяну Березовскую до сих пор не нашли (ФОТО)
Псковские полицейские продолжают поиски Березовской Татьяны Ивановны, 1959 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По имеющимся данным, около 15 часов 21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.
Её приметы
На вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.
Была одета
Платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро.
Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Ивановны, полицейские просят сообщить об это по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
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