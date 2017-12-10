Покупка проездных билетов в Пскове пользуется популярностью
10 Декабря 2017 - 10:31Главная → Хроника дня
Популярной услугой становится безналичная покупка месячных проездных билетов в кассах предприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Только за 5 дней ноября, с 25 по 30 ноября в кассах на ул. Рокоссовского и на Леона Поземского этой услугой воспользовались 130 человек. Больше половины из них приобрели школьные и студенческие проездные.
С 1 по 8 декабря с помощью банковских карт проездные приобрели 143 человека.
Напомним, месячные проездные билеты в Пскове теперь можно купить с помощью банковской карты. В кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» установлены терминалы для безналичной оплаты.
Касса на улице Леона Поземского, д.123 работает с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (обед с 12.00 до 13.00).
Касса на улице Коммунальной, д.77/1 работает с 8.00 до 21.00 без перерыва на обед.
Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца.
Телефон для справок: 8 (8112) 690-661.
Только за 5 дней ноября, с 25 по 30 ноября в кассах на ул. Рокоссовского и на Леона Поземского этой услугой воспользовались 130 человек. Больше половины из них приобрели школьные и студенческие проездные.
С 1 по 8 декабря с помощью банковских карт проездные приобрели 143 человека.
Напомним, месячные проездные билеты в Пскове теперь можно купить с помощью банковской карты. В кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» установлены терминалы для безналичной оплаты.
Касса на улице Леона Поземского, д.123 работает с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (обед с 12.00 до 13.00).
Касса на улице Коммунальной, д.77/1 работает с 8.00 до 21.00 без перерыва на обед.
Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца.
Телефон для справок: 8 (8112) 690-661.
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Хроника дня
10 Декабря 2017
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