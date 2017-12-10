Подрядчика на кампус ПсковГУ еще не выбрали

Подрядчик, который выполнит работы по реконструкции и приспособлению бывшего здания гостиницы «Интурист» под студенческий кампус Псковского государственного университета, еще не выбран. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



«Процедура выбора подрядчика продолжается. К участию во второй волне конкурсных процедур были допущены четыре компании, 7 декабря на сайте госзакупок был вывешен протокол с результатами, но тут же последовала жалоба на действия заказчика. Таким образом, на сегодняшний день мы не можем говорить, что результаты конкурса подведены, и процедуру выбора подрядчика можно считать завершенной», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Александр Кузнецов.