Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в Пскове

В День Героев Отечества врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Пскове.День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. Поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внес Президент Владимир Путин.В этот день по традиции отдается дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, прославляя тем самым идеалы самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. В дореволюционной России этот праздник назывался Днем георгиевских кавалеров и отмечался 7 декабря, в день, когда императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — Орден святого Георгия, восстановленный в 2000 году.Отметим, что сегодня Михаил Ведерников встречается с волонтерами. На сегодняшний день в волонтерском движении региона задействовано около 20 тыс молодых людей.