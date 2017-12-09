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Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в Пскове

09 Декабря 2017 - 12:20
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В День Героев Отечества врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к  Вечному огню на площади Победы в Пскове.


День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. Поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внес Президент Владимир Путин.

В этот день по традиции отдается дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, прославляя тем самым идеалы самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. В дореволюционной России этот праздник назывался Днем георгиевских кавалеров и отмечался 7 декабря, в день, когда императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — Орден святого Георгия, восстановленный в 2000 году.

Отметим, что сегодня Михаил Ведерников встречается с волонтерами. На сегодняшний день в волонтерском движении региона задействовано около 20 тыс молодых людей.
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