Михаил Ведерников поздравил жителей области с Днем Героев Отечества

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня, 9 декабря.

"В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Подвиг каждого из них, совершенный во имя Отчизны, — достояние нашей истории и основа сегодняшних успехов нашего государства. Но не только тех, кто имеет награды, можно считать героями нашего Отечества. Каждый россиянин, кто не прошел мимо чужой беды, ежедневно с честью и совестью, с пользой для людей делает свое дело, — Герой", - говорится в поздравлении.

"Мы гордимся нашими Героями и бесконечно благодарны им за ратный и трудовой подвиг! Всем ныне живущим Героям Отечества желаю доброго здоровья, счастья и долголетия!", - отметил глава региона.