Великолучанина без передних зубов разыскивает полиция

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается утративший связь с родственниками Иванов Евгений Викторович, 1979 года рождения.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е.В.Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.