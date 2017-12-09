График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в праздники

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области поздравляет жителей региона с наступающими новогодними праздниками и информирует, что регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику:

31 декабря, 1, 2, 3, 4 января – выходные дни.

5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов.

С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.

УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.