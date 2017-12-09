Ежегодно в период ледостава в регионе гибнет 5-7 человек
Процесс ледостава в Псковской области только начинается, и проходит он в сложных условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяют периоды потепления, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. На реках и крупных озёрах уже заметны тонкие кромки льда у берегов. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший и непроверенный лёд.
Понятно, что по такому «льду» далеко не уйдешь, вероятность оказаться в воде достаточно велика, слишком низкая температура которая сама по себе представляет большую опасность. Заметим, что число утонувших в водоёмах области в период ледостава ежегодно составляет 5-7 человек. Для того, чтобы не пополнить этот скорбный список, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на лёд, пока его толщина не достигнет 10-12 сантиметров.
Важно помнить, что для человека опасно переохлаждение, когда тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери. В холодной воде смерть может наступить иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этому – своеобразный «холодовый шок», развивающийся иногда в первые 5-15 минут после погружения в воду. Следующая возможная причина гибели – нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи и быстрая потеря тактильной чувствительности: находясь рядом со спасательной лодкой или кромкой льда, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно выбраться, так как температура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды.
У человека, неожиданно оказавшегося в ледяной воде: перехватывает дыхание, резко учащается сердцебиение, артериальное давление повышается до угрожающих пределов. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает в работу резервную систему теплопроизводства – механизм холодовой дрожи. Теплопродукция резко возрастает за счёт быстрого непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное давление падает до критических цифр…
Большинство людей легкомысленно относятся к подобной информации, полагая, что такая ситуация может произойти с кем угодно, но только не с ним. Однако статистика показывает, что вода не прощает подобного пренебрежения к своей безопасности! Предупреждая возможные будущие трагические ситуации, обращаем ваше внимание на то, что лёд до наступления устойчивых морозов, непрочен, в связи этим необходимо воздержаться от выхода на него, дождавшись полного становления (безопасной толщины).
Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде, и на льду в частности.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в Пскове12:20
- Михаил Ведерников поздравил жителей области с Днем Героев Отечества12:16
- Великолучанина без передних зубов разыскивает полиция12:02
- График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в праздники11:58
- Ежегодно в период ледостава в регионе гибнет 5-7 человек11:38
- Снег с дождем обещают сегодня по области10:55
- Эдуард Пичигин: Главная цель «Ленфильм-клуба» – выстроить диалог с молодёжью08.12, 15:44
- Яна Глинникова, Елена Растопчина: Между нами нет конкуренции08.12, 09:37
- Судьба народных героев в Пскове зависит от SMS07.12, 16:55
- Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед07.12, 15:39
- Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными07.12, 14:56
- Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников07.12, 14:05
- Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области07.12, 13:50
- Тамара Васильева: Ваша идея – мое воплощение07.12, 11:08
- Путин заявил об участии в выборах президента РФ06.12, 17:42
- В Пскове презентовали сайт Ганзы-201906.12, 15:22
- Стендап-комики выступят перед псковичами в субботу 9 декабря06.12, 15:15
- Екатерина Ивер и Елена Устинова: В таких платьях женщина чувствует свою женскую природу06.12, 14:31
- Екатерина Банникова: На творчество меня вдохновляют друзья и путешествия06.12, 13:53
- Андрей Турчак считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде06.12, 11:59
Лидеры обсуждений
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Бизнес ради будущего
- По сценарию Летучей
- Реанимация Рериха (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- Модная революция. Перезагрузка: Лучшая в мире бабушка