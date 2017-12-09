Ежегодно в период ледостава в регионе гибнет 5-7 человек

Процесс ледостава в Псковской области только начинается, и проходит он в сложных условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяют периоды потепления, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. На реках и крупных озёрах уже заметны тонкие кромки льда у берегов. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший и непроверенный лёд.

Понятно, что по такому «льду» далеко не уйдешь, вероятность оказаться в воде достаточно велика, слишком низкая температура которая сама по себе представляет большую опасность. Заметим, что число утонувших в водоёмах области в период ледостава ежегодно составляет 5-7 человек. Для того, чтобы не пополнить этот скорбный список, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на лёд, пока его толщина не достигнет 10-12 сантиметров.

Важно помнить, что для человека опасно переохлаждение, когда тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери. В холодной воде смерть может наступить иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этому – своеобразный «холодовый шок», развивающийся иногда в первые 5-15 минут после погружения в воду. Следующая возможная причина гибели – нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи и быстрая потеря тактильной чувствительности: находясь рядом со спасательной лодкой или кромкой льда, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно выбраться, так как температура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды.

У человека, неожиданно оказавшегося в ледяной воде: перехватывает дыхание, резко учащается сердцебиение, артериальное давление повышается до угрожающих пределов. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает в работу резервную систему теплопроизводства – механизм холодовой дрожи. Теплопродукция резко возрастает за счёт быстрого непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное давление падает до критических цифр…

Большинство людей легкомысленно относятся к подобной информации, полагая, что такая ситуация может произойти с кем угодно, но только не с ним. Однако статистика показывает, что вода не прощает подобного пренебрежения к своей безопасности! Предупреждая возможные будущие трагические ситуации, обращаем ваше внимание на то, что лёд до наступления устойчивых морозов, непрочен, в связи этим необходимо воздержаться от выхода на него, дождавшись полного становления (безопасной толщины).

Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде, и на льду в частности.