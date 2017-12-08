Яна Глинникова, Елена Растопчина: Между нами нет конкуренции

Игрушки из ткани и дерева можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель»

Яна по образованию библиотекарь, Елена – строитель-дизайнер, но любовь к творчеству победила. Семь лет назад сестры создали еще один тандем. Кроме кровных уз их теперь связывает совместная работа.



- Мы с сестрой не конкурируем, в нашей семье это невозможно, - говорит Яна Глинникова. – У каждой из нас свой участок работы. Елена придумывает идею, воплощает ее, я занимаюсь более мелкими деталями – пуговицами, бисером.



Любовь к рукоделию сестры переняли от бабушки. Все детство Яна и Елена видели ее за швейной машинкой. Первый творческий проект сестер назывался «Нянины игрушки».

- Няня обычно шьет игрушки ребенку из подручных лоскутков, - поясняет Яна.



Сестры стали делать игрушки, основываясь на русских народных традициях. Потом добавили в свою творческую копилку зверей – персонажей сказок. Также сестры шьют текстиль для дома – салфетки, занавески, скатерти, подушки и одеяла. Стиль нарабатывали годами.



- В прошлом году мы побывали в Австрии, - продолжает Яна. – Занимались с детьми в русской школе, делали русскую куклу-моталку.



По приезду сестры придумали наклеивать ткань на деревянные игрушки, так родилась последняя коллекция. Ее тоже можно будет увидеть на ярмарке.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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