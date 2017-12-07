Судьба народных героев в Пскове зависит от SMS
07 Декабря 2017 - 16:55Главная → Хроника дня
В этом году за победу в 11-и номинациях премии борются 128 претендентов
На сайте Псковского агентства информации стартовал первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».
Голосование продлится до 18:00 31 января 2018 года. По его итогам будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +79532504848. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».
Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.
Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru
Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Голосование продлится до 18:00 31 января 2018 года. По его итогам будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
ВажноЧтобы избежать накруток голосов, введена простая процедура верификации. Сделав свой выбор в номинациях, участник голосования должен ввести номер своего телефона в соответствующее поле на сайте и кликнуть на кнопку «Получить код».
Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +79532504848. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».
Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.
Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru
Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
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