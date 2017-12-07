Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед
"Решение Владимира Путина выдвигать свою кандидатуру на пост Президента - это единственная возможность для России продолжить движение вперед, - считает депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский.
«Я думаю, Владимир Владимирович неслучайно объявил это именно на встрече с коллективом Горьковского автомобильного завода, - отметил Александр Козловский. – С самого начала своей политической деятельности Путин всегда опирался на людей, ставя своей главной задачей заботу о человеке. А то, что его заявление прозвучало именно на одном из флагманов промышленного производства, свидетельствует о том, что Президент намерен по-прежнему уделять первоочередное внимание отечественному производству. Ведь это и есть основа экономики, основа всех наших социальных достижений».
Со своей стороны, Александр Козловский сообщил, что безусловно поддержит кандидатуру В. В. Путина на предстоящих выборах и будет работать на положительный результат выборов в регионе.
«За годы своей работы Владимир Владимирович смог решить ряд ключевых вопросов, стоявших перед страной после разрухи 90-х, - подчеркнул он. – Это победа над терроризмом и сепаратизмом на Северном Кавказе, это возвращение России статуса лидирующей мировой державы и историческое возвращение Крыма в состав страны, это возрождение отечественной промышленности, укрепление обороноспособности, это сочинская Олимпиада и будущий чемпионат мира по футболу. Считаю, что не только в нашей стране, но и в мире в целом нет политика с такой волей, такой энергией и патриотизмом. Я очень рад решению Владимира Владимировича продолжить свою нелегкую работу на этом ответственном посту. Это залог того, что Россия продолжит свое движение вперед по пути развития».
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Судьба народных героев в Пскове зависит от SMS16:55
- Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед15:39
- Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными14:56
- Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников14:05
- Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области13:50
- Тамара Васильева: Ваша идея – мое воплощение11:08
- Путин заявил об участии в выборах президента РФ06.12, 17:42
- В Пскове презентовали сайт Ганзы-201906.12, 15:22
- Стендап-комики выступят перед псковичами в субботу 9 декабря06.12, 15:15
- Екатерина Ивер и Елена Устинова: В таких платьях женщина чувствует свою женскую природу06.12, 14:31
- Екатерина Банникова: На творчество меня вдохновляют друзья и путешествия06.12, 13:53
- Андрей Турчак считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде06.12, 11:59
- В интернете собирают деньги на фильм о подвиге Зои Космодемьянской06.12, 09:41
- Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом06.12, 09:17
- Озвучены приметы пропавшей ягодницы из Торошино Татьяны Березовской06.12, 09:09
- Псковский растлитель получил 12 лет «строгача»06.12, 09:02
- Расписание псковского автобуса №118: пока без изменений06.12, 08:56
- Дату начала ремонта в Новохованской школе определят родители учащихся05.12, 20:20
- Рейтинг влияния Михаила Ведерникова вырос на 14 пунктов05.12, 15:57
- Сбербанк стал генеральным партнером «Общегородского дня новостроек»05.12, 15:13
Лидеры обсуждений
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Бизнес ради будущего
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Невельский стрелок
- Русский Рихтер