Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед

"Решение Владимира Путина выдвигать свою кандидатуру на пост Президента - это единственная возможность для России продолжить движение вперед, - считает депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский.

«Я думаю, Владимир Владимирович неслучайно объявил это именно на встрече с коллективом Горьковского автомобильного завода, - отметил Александр Козловский. – С самого начала своей политической деятельности Путин всегда опирался на людей, ставя своей главной задачей заботу о человеке. А то, что его заявление прозвучало именно на одном из флагманов промышленного производства, свидетельствует о том, что Президент намерен по-прежнему уделять первоочередное внимание отечественному производству. Ведь это и есть основа экономики, основа всех наших социальных достижений».

Со своей стороны, Александр Козловский сообщил, что безусловно поддержит кандидатуру В. В. Путина на предстоящих выборах и будет работать на положительный результат выборов в регионе.

«За годы своей работы Владимир Владимирович смог решить ряд ключевых вопросов, стоявших перед страной после разрухи 90-х, - подчеркнул он. – Это победа над терроризмом и сепаратизмом на Северном Кавказе, это возвращение России статуса лидирующей мировой державы и историческое возвращение Крыма в состав страны, это возрождение отечественной промышленности, укрепление обороноспособности, это сочинская Олимпиада и будущий чемпионат мира по футболу. Считаю, что не только в нашей стране, но и в мире в целом нет политика с такой волей, такой энергией и патриотизмом. Я очень рад решению Владимира Владимировича продолжить свою нелегкую работу на этом ответственном посту. Это залог того, что Россия продолжит свое движение вперед по пути развития».