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Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными

07 Декабря 2017 - 14:56
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Авторские сумки, броши и колье из текстиля можно будет купить на выставке «ART-ель»

Сумочки Татьяны Васильевой путешествуют больше, чем их автор. Татьяна отправляет свои работы новым владельцам во все уголки России. Есть благодарные клиенты и за границей: в Прибалтике, Казахстане, Израиле.
 


Татьяна Васильева.

Хотя мастерица тоже не сидит дома. Постоянно ездит со своими изделиями на разные выставки. К примеру, уже четыре раза побывала на славянском базаре в Витебске. Вот и в прошлом году не смогла принять участие в выставке «ART-ель», так как была в Санкт-Петербурге. Благо, в этом году график позволяет остаться в Пскове.


- Я очень рада, что наконец-то смогу принять участие в выставке «ART-ель», - говорит Татьяна. – Надеюсь, что мои работы придутся по вкусу.


В коллекции Татьяны сумки на любой вкус и цвет: маленькие изящные клатчи для выходов в свет, удобные шопперы, сумки для занятий спортом и даже походов в баню. Настоящей изюминкой мастера стали тематические сумки. Вот недавно поступил заказ сделать клатч на новогоднюю тему.


- На крупных городских мероприятиях я обязательно вижу пять-шесть человек со своими сумками, - говорит Татьяна. – Люди подходят, благодарят, говорят: «Спасибо! Носим с удовольствием». Недавно стали подходить и в Петербурге.


За швейную машинку Татьяну усадила бабушка еще в детстве.

Первое, что сшила Татьяна под чутким руководством бабушки, был небольшой мешочек. Чтобы показать девочке, что получившееся изделие вовсе не пустая трата времени, бабушка отправилась с ней в магазин и купила конфет столько, сколько в сшитый мешочек поместилось.
- Я была такая гордая, - вспоминает Татьяна, - потому что мой мешочек пригодился для дома, хозяйства. Возможно, поэтому для меня важно, чтобы все мои изделия были не просто красивыми – повесил на стенку и любуешься -  а еще и функциональными.


Своим умением Татьяна готова делиться со всеми желающими и охотно проводит мастер-классы. Помимо сумок мастер делает броши и колье.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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