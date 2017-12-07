Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными
Сумочки Татьяны Васильевой путешествуют больше, чем их автор. Татьяна отправляет свои работы новым владельцам во все уголки России. Есть благодарные клиенты и за границей: в Прибалтике, Казахстане, Израиле.
Татьяна Васильева.
Хотя мастерица тоже не сидит дома. Постоянно ездит со своими изделиями на разные выставки. К примеру, уже четыре раза побывала на славянском базаре в Витебске. Вот и в прошлом году не смогла принять участие в выставке «ART-ель», так как была в Санкт-Петербурге. Благо, в этом году график позволяет остаться в Пскове.
- Я очень рада, что наконец-то смогу принять участие в выставке «ART-ель», - говорит Татьяна. – Надеюсь, что мои работы придутся по вкусу.
В коллекции Татьяны сумки на любой вкус и цвет: маленькие изящные клатчи для выходов в свет, удобные шопперы, сумки для занятий спортом и даже походов в баню. Настоящей изюминкой мастера стали тематические сумки. Вот недавно поступил заказ сделать клатч на новогоднюю тему.
- На крупных городских мероприятиях я обязательно вижу пять-шесть человек со своими сумками, - говорит Татьяна. – Люди подходят, благодарят, говорят: «Спасибо! Носим с удовольствием». Недавно стали подходить и в Петербурге.
За швейную машинку Татьяну усадила бабушка еще в детстве.
Первое, что сшила Татьяна под чутким руководством бабушки, был небольшой мешочек. Чтобы показать девочке, что получившееся изделие вовсе не пустая трата времени, бабушка отправилась с ней в магазин и купила конфет столько, сколько в сшитый мешочек поместилось.
- Я была такая гордая, - вспоминает Татьяна, - потому что мой мешочек пригодился для дома, хозяйства. Возможно, поэтому для меня важно, чтобы все мои изделия были не просто красивыми – повесил на стенку и любуешься - а еще и функциональными.
Своим умением Татьяна готова делиться со всеми желающими и охотно проводит мастер-классы. Помимо сумок мастер делает броши и колье.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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