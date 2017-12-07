Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников
07 Декабря 2017 - 14:05Главная → Хроника дня
«Очень символично, что Владимир Владимирович Путин сообщил о своем решении участвовать в выборах Президента Российской Федерации на встрече с рабочими легендарного автомобильного завода «ГАЗ» после участия во Всеройссийской премии «Доброволец России 2017», - написал в своем Инстаграм-аккаунта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
«На встрече с молодежью, равно как и на встрече с работниками завода, которых по праву принято называть «солью земли», стало очевидным - подавляющее большинство жителей нашей страны видит в его лице своего бесспорного лидера», - отметил глава региона.
«Оказанная Главе нашего государства поддержка - прямое доказательство того, что молодое поколение россиян неоправданно обвиняют в пассивности и безучастности в жизни страны, ведь именно молодежь инициировала это решение, заявив о своей готовности стать частью большой команды и вместе писать новую историю России», - написал Михаил Ведерников.
Напомним, 6 декабря на митинге, посвященном 85-летней годовщине завода ГАЗ, Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах Президента России.
«На встрече с молодежью, равно как и на встрече с работниками завода, которых по праву принято называть «солью земли», стало очевидным - подавляющее большинство жителей нашей страны видит в его лице своего бесспорного лидера», - отметил глава региона.
«Оказанная Главе нашего государства поддержка - прямое доказательство того, что молодое поколение россиян неоправданно обвиняют в пассивности и безучастности в жизни страны, ведь именно молодежь инициировала это решение, заявив о своей готовности стать частью большой команды и вместе писать новую историю России», - написал Михаил Ведерников.
Напомним, 6 декабря на митинге, посвященном 85-летней годовщине завода ГАЗ, Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах Президента России.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
07 Декабря 2017
- Судьба народных героев в Пскове зависит от SMS16:55
- Александр Козловский: Решение Путина - возможность для России двигаться вперед15:39
- Татьяна Васильева: Для меня важно, чтобы мои изделия были не только красивыми, но и функциональными14:56
- Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников14:05
- Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области13:50
- Тамара Васильева: Ваша идея – мое воплощение11:08
- Путин заявил об участии в выборах президента РФ06.12, 17:42
- В Пскове презентовали сайт Ганзы-201906.12, 15:22
- Стендап-комики выступят перед псковичами в субботу 9 декабря06.12, 15:15
- Екатерина Ивер и Елена Устинова: В таких платьях женщина чувствует свою женскую природу06.12, 14:31
- Екатерина Банникова: На творчество меня вдохновляют друзья и путешествия06.12, 13:53
- Андрей Турчак считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде06.12, 11:59
- В интернете собирают деньги на фильм о подвиге Зои Космодемьянской06.12, 09:41
- Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом06.12, 09:17
- Озвучены приметы пропавшей ягодницы из Торошино Татьяны Березовской06.12, 09:09
- Псковский растлитель получил 12 лет «строгача»06.12, 09:02
- Расписание псковского автобуса №118: пока без изменений06.12, 08:56
- Дату начала ремонта в Новохованской школе определят родители учащихся05.12, 20:20
- Рейтинг влияния Михаила Ведерникова вырос на 14 пунктов05.12, 15:57
- Сбербанк стал генеральным партнером «Общегородского дня новостроек»05.12, 15:13
Лидеры обсуждений
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Бизнес ради будущего
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Невельский стрелок
- Русский Рихтер
Фото
Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»Весь фото архив
Видео
100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»Весь видео архив