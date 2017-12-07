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Символично, что заявление об участии в выборах Путин озвучил на встрече с рабочими ГАЗ - Михаил Ведерников

07 Декабря 2017 - 14:05
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«Очень символично, что Владимир Владимирович Путин сообщил о своем решении участвовать в выборах Президента Российской Федерации на встрече с рабочими легендарного автомобильного завода «ГАЗ» после участия во Всеройссийской премии «Доброволец России 2017», - написал в своем Инстаграм-аккаунта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«На встрече с молодежью, равно как и на встрече с работниками завода, которых по праву принято называть «солью земли», стало очевидным - подавляющее большинство жителей нашей страны видит в его лице своего бесспорного лидера», - отметил глава региона.



«Оказанная Главе нашего государства поддержка - прямое доказательство того, что молодое поколение россиян неоправданно обвиняют в пассивности и безучастности в жизни страны, ведь именно молодежь инициировала это решение, заявив о своей готовности стать частью большой команды и вместе писать новую историю России», - написал Михаил Ведерников.

Напомним, 6 декабря на митинге, посвященном 85-летней годовщине завода ГАЗ, Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах Президента России.
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