7 Декабря 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+1 .. +3 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области

07 Декабря 2017 - 13:50
Главная → Хроника дня

Министерство финансов РФ выступило с поддержкой ряда рекомендаций Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Псковской области. Об этом сообщает официальный сайт СПЧ.

В частности, ведомство поддерживает предложение об отмене монетизации льготы на лекарственное обеспечение, установленное федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения Минтруда России с проектами нормативных правовых актов при их поступлении в установленном порядке.

Кроме того, Минфин поддерживает инициативу об исключении дублирования источников для получения льготных препаратов в случае выбора пациентом денежного эквивалента при наличии права на получение набора социальных услуг (путем возможной отмены постановления Правительства России от 30.07.1994 № 890) и сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения Минздрава с проектами нормативных правовых актов при их поступлении в установленном порядке.


 

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50