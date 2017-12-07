Минфин России поддержал ряд рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Псковской области

Министерство финансов РФ выступило с поддержкой ряда рекомендаций Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Псковской области. Об этом сообщает официальный сайт СПЧ.



В частности, ведомство поддерживает предложение об отмене монетизации льготы на лекарственное обеспечение, установленное федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения Минтруда России с проектами нормативных правовых актов при их поступлении в установленном порядке.

Кроме того, Минфин поддерживает инициативу об исключении дублирования источников для получения льготных препаратов в случае выбора пациентом денежного эквивалента при наличии права на получение набора социальных услуг (путем возможной отмены постановления Правительства России от 30.07.1994 № 890) и сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения Минздрава с проектами нормативных правовых актов при их поступлении в установленном порядке.



