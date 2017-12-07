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Тамара Васильева: Ваша идея – мое воплощение

07 Декабря 2017 - 11:08
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Сувениры из цветного стекла найдут посетители ярмарки «ART-ель»

Десять лет назад Тамара увидела витражи и влюбилась в цветное стекло. Разработала бизнес-план. Взяла субсидию и четверых работников с биржи труда, но вскоре поняла, что они ей не подходят, с тех пор изготовлением витражей и сувениров из цветного стекла занимается самостоятельно.
 


Тамара Васильева.

- Моя первая работа - голубь в витражной технике «тиффани», - рассказывает она.- Я его делала около пяти часов, и в конце рабочего дня он треснул от перегрева паяльником. Я рыдала всю ночь.


Шли годы, мастерство совершенствовалось, работы получались все лучше и качественнее.


- Сегодня я делаю все: «от брелочков до потолочков». Это сувенирная и наградная продукция с нанесением надписи или логотипа. Плафоны, вставки в двери, окна, кухонные фасады, перегородки. Сама разрабатываю дизайн витража, эскизы. Могу стилизовать по фото или понравившейся картинке. Сотрудничаю с кузнецами и деревщиками - сочетание этих материалов с цветным стеклом создают неповторимые вещи. Одним словом, ваша идея - моё воплощение.


Своими знаниями и умениями Тамара старается делиться – проводит мастер- классы для детей и взрослых.


- Очень многие называют мои работы «детским садом». Я не профессиональный художник, нигде не училась, но мне нравится то, что я делаю.


На ярмарке Тамара представит сувениры из цветного стекла с символом года- тарелки, панно, броши, подвесы, ёлочные игрушки и магнитики - собачки, пёсики и щенки.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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