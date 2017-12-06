Путин заявил об участии в выборах президента РФ

Владимир Путин заявил о своем участии в президентских выборах в марте 2018 года. Заявление прозвучало на встрече с сотрудниками автогиганта ГАЗ в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря.



"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - заявил Путин.



Президент выступил перед рабочими в сборочном цеху предприятия, куда он приехал в честь 85-летия ГАЗа.