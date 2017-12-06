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В Пскове презентовали сайт Ганзы-2019

06 Декабря 2017 - 15:22
Главная → Хроника дня
На ресурсе запустили обратный отсчет до грандиозного европейского праздника

Грант федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на создание ресурса выиграл государственный медиахолдинг Псковской области. Сайт будет информировать о подготовке к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, на трех языках – русском, английском и немецком.

- Нам очень важно информационное сопровождение, - сказал глава Пскова Иван Цецерский на презентации сайта, которая прошла в пресс-центре «Псковской правды». – Этот сайт станет международной площадкой. Новости о подготовке к празднику смогут узнавать не только псковичи, но и люди по всей Европе и даже по всему миру. Уверен, что качество информационных материалов будет на высоком уровне.

В основу дизайна сайта легли разработки псковского художника, хорошо известного в Европе, Игоря Шаймарданова.

- На этом сайте можно получить всю информацию о нашем городе, как можно к нам приехать и как стать участником Ганзейского движения, - сказала исполнительный директор «Медиахолдинга Псковской области» Ирина Назарова. – В следующем году мы доработаем мобильное приложение.

Скриншот главной страницы сайта.
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Напомним, Ганзейское движение включает в себя 16 стран и 190 городов. Летом 2019 года Псков ожидает массовый наплыв туристов. К настоящему моменту почти все номера на июнь 2019 года в псковских гостиницах уже забронированы. Администрация Пскова готова вести переговоры с жителями областного центра о сдаче их квартир в наем на этот период.
 

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