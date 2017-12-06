Стендап-комики выступят перед псковичами в субботу 9 декабря
06 Декабря 2017 - 15:15Главная → Хроника дня
9 декабря в 21:00 в Эспрессо баре (ЦУМ, третий этаж) состоится очередное заседание Псковского Стендап Клуба.
В программе – выступления псковских стендаперов и гостей из Новгорода.
- Заряд предновогоднего настроения обеспечен! – уверяют организаторы мероприятия.
Участники:
- Никита Забило;
- Влад Васильев;
- Стас Романов;
- Роман Афанасьев;
- Илгар Шарифов;
- ДягилевРобин и другие.
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