Екатерина Ивер и Елена Устинова: В таких платьях женщина чувствует свою женскую природу

Платья и украшения в этностиле, а также вязаные игрушки и куклы представят на ярмарке «ART ель» Екатерина Ивер и Елена Устинова

Екатерина Ивер занимается творчеством всю сознательную жизнь, но сделала хендмейд профессией около 6 лет назад.

- Умею шить, вязать, вышивать, декупажить, валять. Перепробовала много видов рукоделия. В итоге остановилась на изготовлении украшений, - рассказывает «Псковской правде» мастер. - Очень люблю, когда женщины наряжаются в красивые украшения. Также шью и вяжу игрушки, потому что я мама троих детей, и нет лучше игрушки для ребенка – чем игрушка, сделанная своими руками.



Все изделия Екатерины имеют свой характер: украшения чаще крупной формы, пестрые, из смеси разных материалов и техник. В игрушках она придерживается наивного или народного стиля, как будто привет из детства или подарок от бабушки.

- Каждый мастер, независимо от вида творчества, вкладывает в него немного себя, свое время, энергию, желание воплотить именно эту идею, - размышляет рукодельница. - Смысл моих работ в самой работе, точнее, в труде. Труд – лучшая практика от депрессии и плохого настроения. Именно поэтому я творю.



Екатерине нравятся нарядные женщины, которые любят и умеют носить украшения, для них творчество мастера – бусы, ожерелья, браслеты и сережки. Игрушки многодетная мама делает для детей, через игрушки малыши познают мир.

Молодым мастерам Екатерина советует творить. Неважно что: рисовать, шить, вязать.

- Сейчас очень много материалов для творчества, мастер-классов и других возможностей, – говорит мастерица. - Творчество – это энергия, она нужна всем людям.



Екатерина не устает развиваться: участвует в мастер-классах и проводит их сама, получает второе высшее образование в сфере искусства и учится лоскутному шитью в этнографическом клубе «Параскева». Еще вместе с мамой Еленой Устиновой она создает платья в этническом стиле.

Мама такой же творческий человек с неиссякаемой энергией, как и дочь. Она умеет шить, вязать спицами и крючком, вышивать в разных техниках, в том числе бисером, рисует батик и картины маслом.

- Платья в этническом стиле захотела шить пару лет назад, а год назад – начала, - рассказала Елена. - Летом вместе с дочкой участвовала в фестивале «Этно-Мода Псков 2017» с коллекцией «Берегиня». В таких платьях женщина чувствует свою женскую природу. И мне хочется, чтобы как можно больше женщин наряжались в платья.



Стиль платьев – этно – позволяет их носить не только на специальные фестивали, но и в повседневной жизни. Сшиты они только изо льна – одного из самых экологичных материалов. Сейчас мама и дочь готовят новую коллекцию нарядов для участия во втором фестивале «Этно-Мода Псков», который пройдет в рамках празднования дня города.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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