Екатерина Банникова: На творчество меня вдохновляют друзья и путешествия
- Добро пожаловать в мир стиля и уюта! – говорит, представляя свои работы, мастерица Екатерина Банникова.
Екатерина Банникова.
Свою мастерскую Екатерина назвала «Ми-ми-милый дом». Творчеством она занимается более пятнадцати лет, а создание милых вещиц для дома и дачи выбрала отдельным направлением полтора года назад.
Екатерина Банникова занимается дизайном интерьера, поэтому решила начать с настенных декоративных украшений. Сейчас ассортимент мастера довольно большой. На выставке можно будет увидеть и купить грифельные и магнитные доски, фото-рамки, зеркала, декоративные доски с надписями, вязаные пледы, покрывала, наволочки.
Именно из таких вещей складывается неповторимая аура вашего дома, именно они придают ему уют и подчеркивают индивидуальность. Каждая авторская работа существует в единственном экземпляре.
- Меня вдохновляют на творчество путешествия, - говорит Екатерина. – Я люблю ездить по разным странам, где у меня много друзей, рассматривать их интерьеры, тогда мне приходят в голову новые идеи.
В планах мастера создание разных тематических коллекций. Например, новогодней или пасхальной, чтобы можно было украсить дом к празднику.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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