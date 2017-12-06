Андрей Турчак считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде

Решение МОК в отношении российских олимпийцев он считает опрометчивым

«Наши спортсмены готовятся к Олимпиаде, подходят к ней на пике своей формы. Наши спортсмены не должны от этого страдать. Мы обязательно должны выступить на Олимпиаде, доказать, что мы лучшие. А мы действительно лучшие! - заявил и.о. секретаря генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак, комментируя решения МОК. - От политических решений не должны страдать простые спортсмены. Спорт должен быть на первом месте, а политика должна отступать, к сожалению, наши западные так называемые партнеры этого не понимают и принимают такие опрометчивые решения».



Напомним, Международный Олимпийский комитет на своем заседании 5 декабря разрешил выступать российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде только под нейтральным флагом. Награждать наших спортсменов, в случае их победы, будут без российского гимна.