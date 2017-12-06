В интернете собирают деньги на фильм о подвиге Зои Космодемьянской
06 Декабря 2017 - 09:41Главная → Хроника дня
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Запущен сбор народных пожертвований на новый фильм о подвиге Зои Космодемьянской, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
На съемки фильма под названием «Страсти по Зое», которые начнутся 2018 году, потребуется 150 миллионов рублей.
Идея создать фильм об отважной девушке, Герое Советского Союза Зое Космодемьянской принадлежит РВИО. Режиссером картины стал Егор Кончаловский. Сценарист – московский драматург Елизавета Трусевич.
Сбор средств проходит на сайте – http://dar.histrf.ru
На съемки фильма под названием «Страсти по Зое», которые начнутся 2018 году, потребуется 150 миллионов рублей.
Идея создать фильм об отважной девушке, Герое Советского Союза Зое Космодемьянской принадлежит РВИО. Режиссером картины стал Егор Кончаловский. Сценарист – московский драматург Елизавета Трусевич.
Сбор средств проходит на сайте – http://dar.histrf.ru
Прямая речь«Если вырастет поколение, не знающее, кто такая Зоя Космодемьянская, - мы потеряем себя», - убежден режиссер. По его мнению, уже сегодня представление о Зое складывается на основе слухов и сплетен, «новых сенсационных фактов» из соцсетей. «Горько, что так часто приходится наблюдать глумление над образами наших героев. Фильм «Страсти по Зое» нужен именно сегодня, когда она становится ключевой для нашей памяти фигурой», - считает Егор Кончаловский.
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