Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом

В ближайшее время ему вынесут приговор

20-летнему вандалу из Новосокольнического района грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



1 сентября 2017 года в 22-ом часу мужчина, находясь в Новосокольниках, нанес граффити краской синего цвета из аэрозольного баллончика на доступные общему обозрению и находящиеся в общественных местах стены зданий и магазинов по адресам: ул. Шоссейная, д.4, ул. Ленинская, д.43, 44, ул. Партизанская, д.9, 10, 12. Некоторые из них были оскорбительными.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.