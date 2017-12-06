Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом
06 Декабря 2017 - 09:17Главная → Хроника дня
В ближайшее время ему вынесут приговор
20-летнему вандалу из Новосокольнического района грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
1 сентября 2017 года в 22-ом часу мужчина, находясь в Новосокольниках, нанес граффити краской синего цвета из аэрозольного баллончика на доступные общему обозрению и находящиеся в общественных местах стены зданий и магазинов по адресам: ул. Шоссейная, д.4, ул. Ленинская, д.43, 44, ул. Партизанская, д.9, 10, 12. Некоторые из них были оскорбительными.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.
1 сентября 2017 года в 22-ом часу мужчина, находясь в Новосокольниках, нанес граффити краской синего цвета из аэрозольного баллончика на доступные общему обозрению и находящиеся в общественных местах стены зданий и магазинов по адресам: ул. Шоссейная, д.4, ул. Ленинская, д.43, 44, ул. Партизанская, д.9, 10, 12. Некоторые из них были оскорбительными.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.
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Хроника дня
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