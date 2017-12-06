6 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом

06 Декабря 2017 - 09:17
Главная → Хроника дня
В ближайшее время ему вынесут приговор
20-летнему вандалу из Новосокольнического района грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

1 сентября 2017 года в 22-ом часу мужчина, находясь в Новосокольниках, нанес граффити краской синего цвета из аэрозольного баллончика на доступные общему обозрению и находящиеся в общественных местах стены зданий и магазинов по адресам: ул. Шоссейная, д.4, ул. Ленинская, д.43, 44, ул. Партизанская, д.9, 10, 12. Некоторые из них были оскорбительными.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50