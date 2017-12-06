Озвучены приметы пропавшей ягодницы из Торошино Татьяны Березовской
06 Декабря 2017 - 09:09Главная → Хроника дня
Последний раз её видели 21 августа
Разыскивается без вести пропавшая Березовская Татьяна Ивановна, 1959 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Около 15 часов 21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.
Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Ивановны, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
Около 15 часов 21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.
Её приметыНа вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.
Была одетаПлаток с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро.
Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Ивановны, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
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Хроника дня
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