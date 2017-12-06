Псковский растлитель получил 12 лет «строгача»

Жертвой извращенца стал его собственный племянник

За надругательство над малолетним племянником 20-летний житель Псковской области отправился на 12 лет в колонию строгого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.



Летом 2015 года злоумышленник, когда его 5-летний племянник гостил в деревне у бабушки с дедушкой, используя беспомощное состояние ребенка, совершил преступление против половой неприкосновенности.



Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы только 16 февраля 2016 года, как только родители сумели вывести ребенка на откровенный разговор и узнали о случившемся.



Следователи незамедлительно произведи процессуальное задержание подозреваемого и на время предварительного расследования добились его изоляции от общества.