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Псковский растлитель получил 12 лет «строгача»

06 Декабря 2017 - 09:02
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Жертвой извращенца стал его собственный племянник
За надругательство над малолетним племянником 20-летний житель Псковской области отправился на 12 лет в колонию строгого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Летом 2015 года злоумышленник, когда его 5-летний племянник гостил в деревне у бабушки с дедушкой, используя беспомощное состояние ребенка, совершил преступление против половой неприкосновенности.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы только 16 февраля 2016 года, как только родители сумели вывести ребенка на откровенный разговор и узнали о случившемся.

Следователи незамедлительно произведи процессуальное задержание подозреваемого и на время предварительного расследования добились его изоляции от общества.
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