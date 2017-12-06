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Расписание псковского автобуса №118: пока без изменений

06 Декабря 2017 - 08:56
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О любых нововведениях пассажирам сообщат дополнительно
В связи с многочисленными обращениями пассажиров внедрение нового расписания автобуса №118 откладывается и переносится на 2018 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Необходимость разработки нового расписания обусловлена требованиями приказа Министерства транспорта РФ «Положение о рабочем времени и времени отдыха водителя автомобиля».

Сейчас выполнение требований приказа возможно только с сокращением количества рейсов, что недопустимо. Поэтому разрабатываются новые варианты изменения расписания.
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