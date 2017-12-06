Расписание псковского автобуса №118: пока без изменений

О любых нововведениях пассажирам сообщат дополнительно

В связи с многочисленными обращениями пассажиров внедрение нового расписания автобуса №118 откладывается и переносится на 2018 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



Необходимость разработки нового расписания обусловлена требованиями приказа Министерства транспорта РФ «Положение о рабочем времени и времени отдыха водителя автомобиля».



Сейчас выполнение требований приказа возможно только с сокращением количества рейсов, что недопустимо. Поэтому разрабатываются новые варианты изменения расписания.