Дату начала ремонта в Новохованской школе определят родители учащихся

Окончательное решение по поводу начала досрочного ремонта в Новохованской школе Невельского района примут родители учащихся. Такая договоренность была достигнута во вторник, 5 декабря, в рамках визита в образовательное учреждение первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, который состоялся по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова.



Вера Емельянова подчеркнула, что областные власти готовы начать первоочередные ремонтные работы уже в январе 2018 года. Однако в ходе разговора представители родительского комитета и педагогического коллектива выразили опасение, что ремонт повлечет дополнительные неудобства и будет мешать учебному процессу. Согласованное решение о начале работ в январе либо их переносе на весну 2018 года будет принято на следующей неделе, добавила первый вице-губернатор .



В ходе визита в Новохованскую школу Вера Емельянова осмотрела учебные помещения и убедилась в том, что школьники и воспитанники дошкольного отделения обучаются в безопасных условиях. Вместе с тем, в коридоре и санузле дошкольного отделения не соблюдается температурный режим. В связи с этим первый вице-губернатор дала поручение районной администрации принять неотложные меры по утеплению помещений, не дожидаясь ремонта.



Что касается участков здания, пораженных плесенью, то доступ учащихся в них закрыт. Несмотря на это, замгубернатора приняла решение направить в учебное заведение санитарную комиссию с целью проведения необходимых замеров и оценки помещений с точки зрения их безопасности для здоровья людей.



В целом школе в первую очередь требуется ремонт крыши, туалета в дошкольном отделении и спортивного зала, замена окон. Средства на текущий ремонт предусмотрены в областном бюджете на 2018 год. Вера Емельянова добавила, что сейчас уточняется необходимый на перечисленные работы объем средств.



Добавим, что здание Новохованской школы было построено в 1987 году и рассчитано на обучение 464 учащихся. На сегодняшний день в ней учится 43 ребенка, из которых 11 детей — воспитанники дошкольного отделения.