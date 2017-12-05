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Рейтинг влияния Михаила Ведерникова вырос на 14 пунктов

05 Декабря 2017 - 15:57
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Влияние врио главы Псковской области Михаила Ведерникова усиливается. По итогам ноября он поднялся с 74-го на 60-е место в рейтинге влияния глав регионов, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций.

Назначение главой администрации областного центра Александра Братчикова можно интерпретировать как его аппаратную победу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе АПЭК.
 

Кстати

Рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, основан на результатах экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2017 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
 

Справка

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. 

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