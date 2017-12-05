Новый сити-менеджер Пскова приступил к работе
05 Декабря 2017 - 09:55Главная → Хроника дня
Новый глава администрации Пскова Александр Братчиков официально приступил к работе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, в ходе 3-й очередной сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении главы администрации города Пскова. По итогам тайного голосования главой администрации города Пскова назначен Александр Братчиков.
Напомним, в ходе 3-й очередной сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении главы администрации города Пскова. По итогам тайного голосования главой администрации города Пскова назначен Александр Братчиков.
СправкаАлександр Николаевич Братчиков родился в 1975 году в Уржуме (Кировская область). Имеет высшее образование, в 2009 году окончил Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1994-1996 годах проходил службу в вооруженных силах России. В 1998 - 2003 годах являлся генеральным директором строительно-архитектурной фирмы, в настоящее время возглавляет компанию «ПсковАгроИнвест». Депутат Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД) 4-го, 5-го и 6-го созывов, председатель комитета ПОСД по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.
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