Алеся и Владимир Михайловы: Мы употребляем натуральные витамины сами и делимся ими с окружающим миром
Несколько лет назад Алеся и Владимир Михайловы создали семейную мастерскую «Горница Яры».
- Это союз четырёх сердец, нацеленный на успех, развитие и творчество, - заявляют Михайловы и подтверждают слова делом. - Мы сохраняем все полезные свойства ягод, фруктов, орехов и мёда, соединяя их в единый продукт – вкуснейшую пастилу. Мы употребляем натуральные витамины сами и делимся ими с окружающим миром.
Пастила - уникальный плодово-ягодный продукт, который прибавляет сил и энергии в зимнее время. Рецептура и технология изготовления позволяют сохранить в пастиле все полезные вещества и витамины. Вместо сахара в лакомство добавляется мед, а затем сушится так, что бы полезные свойства меда сохранились. Пастилу Михайловы сворачивают в трубочку, получается своеобразный энергетический батончик, который можно взять с собой в дорогу и на перекус на работу. А еще от такого лакомства просто не оторвать детей. Пастила готовится из псковских яблок, клюквы, брусники, с черносливом и пряностями.
Кроме полезной сладости Алеся и Владимир создают яркие ёлочные украшения из бисера и натуральных камней, изготавливают ароматические восковые свечи, которые могут стать приятным душевным подарком на Новый год для друзей и близких.
- Всех гостей выставки «ART-ель» ждёт вкусная бесплатная дегустация пастилы и наши улыбки! – уверяют супруги.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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