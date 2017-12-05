Мария Храмцова: И мыло и куклы – это штучный продукт

Мастер на новогодней ярмарке «ART-ель» представит текстильные куклы, сувенирное мыло ручной работы и вязаные крючком салфетки

- Я окончила художественную школу и класс изобразительного творчества отделения искусств школы № 26 (ППК), – рассказывает «Псковской правде» Мария. - Хорошо рисую простым карандашом, углем и пастелью; занималась точечной росписью акриловыми красками и художественной росписью: городецкой, жостовской, хохломской - предметов интерьера и вязанием салфеток крючком.



Увлечение мыловарением пришло неожиданно.

- Три года назад на Новый год мне подарили мишку Тедди, сделанного из мыла и пахнувшего «детством», - рассказала «Псковской правде» Мария. -Удивило, как можно из обычного кусочка мыла сделать произведение искусства. Захотелось создать подобного мишку. Много читала о мыльной основе, маслах, красителях, отдушках, смотрела мастер-классы в интернете. но мишку я не сделала. Моими любимыми формами для отлития мыльца стали пирожные, цветы и сердечки – с ними я экспериментирую до сих пор, стараясь использовать при этом только натуральные ингредиенты.



Сувенирное мыло, изготовленное своими руками, может принять любую форму: сердечко, цветок, пирожное, любимые игрушки и герои мультфильмов. Смешивая разноцветные массы и используя различные методы декора, мастер получает поистине уникальное мыло, которое станет украшением ванной комнаты, вызовет восхищение окружающих.



- Заливая даже одну и ту же форму, добавляя одни и те же масла и естественные добавки – овес, мед, шоколад, цветки календулы и другие ингредиенты, невозможно сделать два одинаковых мыльца, - отмечает мыловар Мария. - И мыло и куклы – это штучный продукт.

Шить куклы мастерица начала два года назад и, тоже вдохновил подарок.

- Последний раз делала выкройки и шила в школе на уроках домоводства, – вспоминает рукодельница. - Но, подержав в руках эту красоту, начала читать, смотреть мастер-классы, общаться с мастерами-кукольниками. В первых выкройках не нравилась очень большая и непропорциональная ножка кукольного человечка. Сейчас выкройка доработана и существует в двух версиях: ростом в 30-35 см и 20-25 см. С одежкой тоже было не все просто – до сих пор ищу что-то «идеальное» для своих кукляшек: есть и съемная и несъемная одежка.



Как рассказала мастер, образ куклы не всегда складывается сразу. Приходится откладывать материал и браться за карандаш и бумагу: прорисовывать, продумывать до мельчайших деталей и только потом снова приступать к шитью.



Куклы Марии Храмцовой – это вариант традиционной народной куклы и кукол, придуманных известным мастером Татьяной Коннэ. Благодаря отсутствию черт лица у куклы, каждый, кто смотрит на нее, может увидеть свое. Это один из секретов ее очарования. К тому же, текстильная кукла без лица, простой конструкции считалась оберегом и передавалась из поколения в поколение.



- Мои работы не укладываются в какой-то один стиль, так как я занимаюсь разными творческими направлениями, – отметила Мария. - Но объединяет их то, что в каждое изделие я вкладываю частичку своей души: «Сделано с любовью». Очень рада, когда мое мыло и куклы нравятся людям!

Молодым рукодельникам Мария Храмцова советует не бояться пробовать, экспериментировать:

- Ведь, если что-то пошло не так – это не значит, что не получилось, это значит, что получилось что-то новое.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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