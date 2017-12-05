5 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Софья Неманова: На моих подушечках так приятно отдыхать!

04 Декабря 2017 - 20:19
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Изделия с ручной вышивкой в технике художественная гладь, ришелье и лоскутное шитье можно приобрести на новогодней ярмарке хендмейда

Софья Неманова начала вышивать еще в детстве.


- В нашей семье всегда ценилась ручная работа и, конечно, первыми уроками по вышивке я обязана своей маме, - рассказала «Псковской правде» рукодельница . - Это потом уже, я проходила курсы у замечательной вышивальщицы, прекрасного мастера своего дела Зинаиды Павловны Варюшиной, которая открыла для меня этот удивительный мир-рисование иглой.


Художественная гладь –любимая техника Софьи Немановой.

- Картины природы, животных и даже портреты людей можно вышивать нитями и, я уверена, что нити могут правдивее, чем краски представить нам пейзаж или портрет, - считает мастер. - Нитями можно создать объем и фактуру, которую красками создать сложно, да простят меня художники.


А в последнее время все свое свободное время рукодельница отдает лоскутному шитью и, в частности, аппликации на подушках.

- Если можно назвать особенностью стиля душевное тепло, то у каждого мастера есть свой стиль, – уверена Софья. - Делая ту или иную вещь, настоящий мастер вкладывает частичку своего тепла и это очень заметно, конечно, только добрым и отзывчивым людям.


В своих работах рукодельница стремиться передать свет, тепло и доброту. Яркость, разнообразие красок и любовь.

- Хочется, чтобы мои работы радовали глаз и при этом находили практическое применение, - говорит мастер. - На моих подушечках так приятно отдыхать!


Молодым и начинающим мастерам Софья Неманова желает вдохновения, неиссякаемого потока идей и желание творить.

- Я мечтаю об открытии маленькой лавочки, в которой бы были только произведения ручной работы и совершенно индивидуальные и штучные сувениры и подарки, - поделилась с «Псковской правдой» мастер.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50