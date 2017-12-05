Софья Неманова: На моих подушечках так приятно отдыхать!

Изделия с ручной вышивкой в технике художественная гладь, ришелье и лоскутное шитье можно приобрести на новогодней ярмарке хендмейда

Софья Неманова начала вышивать еще в детстве.



- В нашей семье всегда ценилась ручная работа и, конечно, первыми уроками по вышивке я обязана своей маме, - рассказала «Псковской правде» рукодельница . - Это потом уже, я проходила курсы у замечательной вышивальщицы, прекрасного мастера своего дела Зинаиды Павловны Варюшиной, которая открыла для меня этот удивительный мир-рисование иглой.



Художественная гладь –любимая техника Софьи Немановой.

- Картины природы, животных и даже портреты людей можно вышивать нитями и, я уверена, что нити могут правдивее, чем краски представить нам пейзаж или портрет, - считает мастер. - Нитями можно создать объем и фактуру, которую красками создать сложно, да простят меня художники.



А в последнее время все свое свободное время рукодельница отдает лоскутному шитью и, в частности, аппликации на подушках.

- Если можно назвать особенностью стиля душевное тепло, то у каждого мастера есть свой стиль, – уверена Софья. - Делая ту или иную вещь, настоящий мастер вкладывает частичку своего тепла и это очень заметно, конечно, только добрым и отзывчивым людям.



В своих работах рукодельница стремиться передать свет, тепло и доброту. Яркость, разнообразие красок и любовь.

- Хочется, чтобы мои работы радовали глаз и при этом находили практическое применение, - говорит мастер. - На моих подушечках так приятно отдыхать!



Молодым и начинающим мастерам Софья Неманова желает вдохновения, неиссякаемого потока идей и желание творить.

- Я мечтаю об открытии маленькой лавочки, в которой бы были только произведения ручной работы и совершенно индивидуальные и штучные сувениры и подарки, - поделилась с «Псковской правдой» мастер.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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