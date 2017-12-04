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Юлия Стрехмет: Стремлюсь к тому, чтобы заказчик остался доволен результатом моей работы

04 Декабря 2017 - 14:32
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа смогут купить псковичи на новогодней ярмарке «ART-ель»

Юлия Стрехмет занимается рукоделием более 6 лет. Начинала творить с текстильных игрушек, выполненных в стиле Тильда, потом были мишки Тедди.


Сегодня основное направление творчества мастера - пошив льняного текстиля: наборы столового белья, наборы для кухни, сумки, текстиль для украшения интерьера к праздникам, текстиль для детских комнат.


- У меня двое прекрасных деток, и поэтому в последнее время все чаще шью детскую и взрослую одежду из трикотажа: уютные свитшоты, яркие трикотажные костюмы, забавные пижамки и другие изделия, – рассказала Юлия. - Конечно же, шью, не только для себя, но и для тех, кому нравится результат моего творчества.


В работе основное внимание рукодельница уделяет качеству: качеству материалов, пошива, фото готовых изделий.

- Стремлюсь к тому, чтобы заказчик остался доволен результатом моей работы, – отмечает Юлия Стрехмет.


В будущем мастерица планирует порадовать своих заказчиков изделиями в технике лоскутного шитья. Главное, чтобы для этого нашлось время!

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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