Юлия Стрехмет: Стремлюсь к тому, чтобы заказчик остался доволен результатом моей работы

Текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа смогут купить псковичи на новогодней ярмарке «ART-ель»

Юлия Стрехмет занимается рукоделием более 6 лет. Начинала творить с текстильных игрушек, выполненных в стиле Тильда, потом были мишки Тедди.



Сегодня основное направление творчества мастера - пошив льняного текстиля: наборы столового белья, наборы для кухни, сумки, текстиль для украшения интерьера к праздникам, текстиль для детских комнат.



- У меня двое прекрасных деток, и поэтому в последнее время все чаще шью детскую и взрослую одежду из трикотажа: уютные свитшоты, яркие трикотажные костюмы, забавные пижамки и другие изделия, – рассказала Юлия. - Конечно же, шью, не только для себя, но и для тех, кому нравится результат моего творчества.



В работе основное внимание рукодельница уделяет качеству: качеству материалов, пошива, фото готовых изделий.

- Стремлюсь к тому, чтобы заказчик остался доволен результатом моей работы, – отмечает Юлия Стрехмет.



В будущем мастерица планирует порадовать своих заказчиков изделиями в технике лоскутного шитья. Главное, чтобы для этого нашлось время!

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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