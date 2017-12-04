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Прививку от гриппа сегодня можно сделать прямо возле дома (АДРЕСА)

04 Декабря 2017 - 11:00
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4 декабря ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Прививки псковичи могут сделать бесплатно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

4 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Труда, д.54, около магазина «Тележка»;
5 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Рижский пр., д. 96б, около магазина «Лента»;
6 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Лепешинского, около магазина «Вольный купец»;
7 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Рижский пр., д. 96б, около магазина «Лента»;
8 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, пл. Ленина около магазина «Зенден»;
9 декабря с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.41, около магазина «Империал»;
10 декабря с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Псков, около магазина «Европарк» (угол Рижского проспекта и ул. Народной).

Кроме того, трудовой коллектив может подать заявку и сделать прививки в поликлинике, либо прививочная бригада выедет на рабочее место.

Телефон приемной главного врача 8(8112) 53-49-42.

Комментарии: 1
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Комментарии

Владимир
04 Декабря 2017 - 13:30
Опять социальная несправедливость. Из 7 дней работы передвижного пункта,4 дня он работает на Завеличье. 1 день на Запсковье ,1 день в Центе города, и 1 день на ул.Лепешинского. Короче в районе Вокзала , Крестов , Любятово у нас жителей нет. Все массы народные на Завеличье.
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