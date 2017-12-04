Прививку от гриппа сегодня можно сделать прямо возле дома (АДРЕСА)

При себе необходимо иметь паспорт

4 декабря ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Прививки псковичи могут сделать бесплатно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



4 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Труда, д.54, около магазина «Тележка»;

5 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Рижский пр., д. 96б, около магазина «Лента»;

6 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Лепешинского, около магазина «Вольный купец»;

7 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, ул. Рижский пр., д. 96б, около магазина «Лента»;

8 декабря с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Псков, пл. Ленина около магазина «Зенден»;

9 декабря с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.41, около магазина «Империал»;

10 декабря с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Псков, около магазина «Европарк» (угол Рижского проспекта и ул. Народной).



Кроме того, трудовой коллектив может подать заявку и сделать прививки в поликлинике, либо прививочная бригада выедет на рабочее место.



Телефон приемной главного врача 8(8112) 53-49-42.