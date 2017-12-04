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Псковские росгвардейцы не дали заживо сгореть мужчине (ФОТО)

04 Декабря 2017 - 10:51
Главная → Хроника дня
Происшествие случилось в понедельник утром

В Пскове сотрудники Росгвардии и МЧС спасли мужчину, который едва не сгорел в своей квартире. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На фото Владимир Игнатишко и Дмитрий Павлов.

4 декабря в 6 часов 45 минут во время патрулирования прапорщик Владимир Игнатишко и старший сержант Дмитрий Павлов получили сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже дома на улице Краноармейской.

В течение двух минут они прибыли на место происшествия. Помогая жителям подъезда покинуть опасное место, патрульные выяснили, что в эпицентре возгорания могут находиться люди.

Росгвардейцы вместе со спасателями вошли в квартиру, где обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего тут же эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. 

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