Псковские росгвардейцы не дали заживо сгореть мужчине (ФОТО)

Происшествие случилось в понедельник утром

В Пскове сотрудники Росгвардии и МЧС спасли мужчину, который едва не сгорел в своей квартире. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.





На фото Владимир Игнатишко и Дмитрий Павлов.

4 декабря в 6 часов 45 минут во время патрулирования прапорщик Владимир Игнатишко и старший сержант Дмитрий Павлов получили сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже дома на улице Краноармейской.



В течение двух минут они прибыли на место происшествия. Помогая жителям подъезда покинуть опасное место, патрульные выяснили, что в эпицентре возгорания могут находиться люди.



Росгвардейцы вместе со спасателями вошли в квартиру, где обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего тут же эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.