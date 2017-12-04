Светлана Иванова: Я делаю игрушки для игр, а не для того, чтобы они просто сидели на полочках
Тепло, уют и душевный покой дарят вещи из шерсти. Они не только красивы, но и практичны, служат человеку многие годы, не теряя своего внешнего вида. Именно такие изделия создает мастер Светлана Иванова.
Светлана Иванова.
- В детстве я смотрела, как бабушка прядет шерсть и вяжет носочки. Вот тогда и возникла большая любовь к рукоделию, - рассказала «Псковской правде» мастер. - Петелька за петелькой, завораживающе,волшебно... согласитесь, есть что-то колдовское в вязании...
Рукодельница вяжет все- от рукавичек и носочков до джемперов и пальто. А последние несколько лет все свободное время посвящает вязанию игрушек крючком.
- Я делаю игрушки для игр, а не для того, чтобы они не просто сидели на полочках. Все детали надежно закреплены, одежка снимается и одевается, при необходимости их можно стирать, – отмечает Светлана.
Игрушки мастерицы покоряют сердца и детей и взрослых, становятся добрыми друзьями, которые нужны всем.
Кроме вязаных игрушек на ярмарке в подарок к Новому году друзьям и близким можно приобрести митенки, шапочки, шарфы-бактусы, а также слингобусы, грызуночки для малышей, и картины в технике «теплая акварель».
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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