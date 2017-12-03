Псковичка пыталась украсть продуты из магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже

В субботу, 2 декабря, в Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже из магазина.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Гагарина - поступил сигнал «Тревога».



Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 55-летнюю псковичку, которая похитила с прилавка продукты питания.

